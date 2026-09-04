В Большечерниговском районе состоялся круглый стол на тему «Безопасность детей»

Специалисты различных ведомств обсудили с родителями и детьми ключевые вопросы.

В государственном казённом учреждении Самарской области Комплексном центре социального обслуживания населения муниципального района Большечерниговский состоялся круглый стол. Участие в нем, в качестве одного из спикеров, приняла и наш инструктор противопожарной профилактики пожарно-спасательной части № 133 Людмила Борисова.

Людмила Дмитриевна проговорила с семьями основные правила пожарной безопасности, провела статистику пожаров и дала рекомендации по действиям при пожаре. Далее дети и родители обыгрывали сложные ситуации при возникновении пожара, учились выстраивать диалог между диспетчером пожарной охраны и пострадавшим лицом. В завершении мероприятия все присутствующие получили брошюры с правилами поведения при пожаре и номерами экстренных служб.