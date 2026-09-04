Исполнять обязанности главы самарского минцифры пока будет первый зам Сергей Быков

Временным руководителем министерства цифрового развития и связи Самарской области после смерти врио министра Юрия Симонова стал его первый заместитель Сергей Быков.

Сергей Быков уже исполнял обязанности главы минцифры незадолго до того, как ведомство возглавил покойный Юрий Симонов, тогда как обычно в ожидании нового министра эти функции выполнял руководитель управления правового и кадрового обеспечения Павел Гокин. Недолго побыв врио министра, Быков затем был назначен врио первого замминистра. Эта рокировка произошла сразу после того, как Юрий Симонов получил утверждение на пост. До этого у главы «цифрового» министерства не было первого зама, хотя эта позиция была предусмотрена структурой ведомства.

Сергей Быков прежде работал в областном департаменте информационных технологий и связи, из которого выросло минцифры, где занимал должность замруководителя, а потом руководил отделом аналитики и организации защиты информации в самарской компании «АйЭсТи».

Врио министра цифрового развития и связи Самарской области Юрий Симонов скоропостижно ушел из жизни 1 сентября. На этом посту он работал с 22 июля и, по словам губернатора Вячеслава Федорищева, даже за столь короткий срок «успел проявить себя как вдумчивый и ответственный руководитель, глубоко понимающий специфику отрасли», пишет Обоз-инфо.