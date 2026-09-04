Самарчанка задолжала своему сыну несколько сотен тысяч рублей по алиментам

Жительница областной столицы задолжала своему сыну несколько сотен тысяч рублей по алиментам. При этом женщина всячески избегала встреч с судебными приставами, меняла место жительства и работы. В результате — в отношении должницы было заведено разыскное дело.

В рамках исполнительного производства сотрудниками отделения исполнительного розыска было установлено, что алиментщица неоднократно вызывала машину на один и тот же адрес. Отправившись на место, судебные приставы установили женщину в одной из квартир.

За неуплату алиментов в отношении должницы был составлен административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и назначено наказание в виде 40 часов обязательных работ.