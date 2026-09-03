Тольяттинцу пришлось заплатить за порезанное лицо оппонента

На почве личной неприязни у трех жителей г. Тольятти возник конфликт. В ходе разбирательства один из мужчин достал небольшой складной нож, которым нанес одному из участников удар в область лица. В результате у потерпевшего на лице появился шрам.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину с ножом виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Помимо наказания в виде ограничения свободы, суд обязал его также выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства сотрудник органов принудительного исполнения вынес постановления о запрете на регистрационные действия в отношении его имущества и об обращении взыскания на заработную плату должника.

В результате принятых судебным приставом мер компенсация морального вреда взыскана в полном объеме.