В Ставропольском районе человек погиб на пожаре

6 сентября в 11:06 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в селе Ермаково на улице Центральной произошел пожар.

Незамедлительно к месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 147 пожарно-спасательного отряда № 30 и добровольная пожарная команда села Осинки.

По прибытии было установлено, что горят надворные постройки на площади 20 квадратных метров.

На тушение пожара оперативно был подан 1 ствол «Б».

В 11:35 была объявлена локализация пожара, в 11:41 – ликвидация открытого горения, в 12:08 – ликвидация последствий пожара.

К сожалению, при пожаре один человек погиб.

Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"