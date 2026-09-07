На Госуслугах подали уже более 3 млн заявлений на участие в ДЭГ

Проголосовать на федеральной платформе дистанционного электронного голосования планируют уже более 3 млн человек из 32 регионов, где будет применяться ДЭГ. Они подали заявления на Госуслугах. Москвичи будут голосовать на mos.ru.

Регионы-лидеры по числу заявлений

Московская область — 573 тыс.

Свердловская область — 264 тыс.

Алтайский край — 225 тыс.

Ростовская область — 221 тыс.

Чувашская Республика — 141 тыс.

Срок подачи заявлений на Госуслугах

Чтобы принять участие в ДЭГ, подайте заявление на Госуслугах до 14 сентября включительно. До этой же даты на портале можно изменить своё решение.

Доступ к ресурсам ДЭГ

Информационные ресурсы ДЭГ внесены в «белый список» — ими можно будет воспользоваться даже при отключении мобильного интернета в целях безопасности. В регионах также организуют точки доступа Wi‑Fi.

Голосование будет проходить на портале vybory.gov.ru с 18 по 20 сентября. Чтобы он корректно открылся, воспользуйтесь Яндекс Браузером.