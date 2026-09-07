«РКС-Самара» напоминают об оплате холодной воды и канализации

«РКС-Самара» напоминают: оплачивать потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения необходимо до 15 числа каждого месяца. Квитанции уже размещены в личном кабинете https://lk.roscomsys.ru , где их можно быстро и без комиссии оплатить.

Нарушение срока оплаты может привести к начислению пеней и в некоторых случаях – к отключению услуг. Если собственник помещения проживает в другом городе, выехал на отдых или по служебной необходимости, оплату необходимо внести заранее или дистанционно, например, через личный кабинет на сайте «РКС-Самара» https://lk.roscomsys.ru/login . Здесь можно и оплачивать услуги без комиссии, и передавать показания приборов учёта, и получать ответы на любые вопросы.

Без комиссии услуги водоснабжения и водоотведения можно оплатить также:

- через операциониста в отделениях Почты России;

- в СберБанк Онлайн;

- через банкоматы и банковские приложения АО «Газпромбанк», ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Почта Банк».

«РКС-Самара» благодарит жителей города за полную и своевременную оплату холодного водоснабжения и водоотведения!