Открылся XII Всероссийский фестиваль-конкурс «Перепляс». В этом году фестиваль объединил более 180 участников со всей России — представителей фольклорных и хореографических коллективов, сохраняющих и развивающих традиции народного танца.

На торжественном открытии участников и гостей фестиваля приветствовала Тамара Пуртова, директор Государственного российского дома народного творчества имени В. Д. Поленова.

Слова приветствия от министра культуры Самарской области Екатерины Матвеевой зачитал замминистра Владислав Лихачёв. В приветствии в адрес участников фестиваля отмечается, что «Перепляс» — это не просто конкурс мастерства. Это пространство, где академический взгляд на народный танец не мешает смелому творческому эксперименту, а традиции мудро соседствуют с новаторством.

«Желаю всем конкурсантам вдохновения, безупречного чувства ритма и заслуженных наград. Пусть этот танец объединит нас еще крепче, подарит зрителям радость открытий, а участникам — новые творческие горизонты и крепкую дружбу», - пожелала всем участникам Екатерина Андреевна Матвеева.

В первый день уже прошли конкурсные состязания, где участники показали своё мастерство и любовь к традиционной танцевальной культуре, а также состоялся мастер-класс по традиционной хореографии.

Фестивальная программа продолжается. Участников ждут конкурсные состязания и лекция по традиционной хореографии. Завершится фестиваль в воскресенье гала-концертом и торжественной церемонией награждения, где будут объявлены итоги конкурса.

На «Переплясе» состоится уникальное событие — «Волжская вечёра. Танцевальные традиции левобережья Волги». Здесь можно будет увидеть и изучить в деталях региональный хореографический материал: парные танцы, кадриль и традиционные игры, собранные в разные годы в фольклорно-этнографических экспедициях по Самарской губернии. Ведущая — этнохореограф, исследователь и популяризатор традиционного танца Татьяна Давыдова.

Учредители и организаторы проекта: Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова, Министерство культуры Самарской области, Агентство социокультурных технологий.

Партнеры проекта: Самарский государственный институт культуры, Гостиница «Бристоль-Жигули», ПАО «Ростелеком».

Фото: минкульт СО