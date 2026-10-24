Китай в сентябре нарастил экспорт мандаринов в Россию в шесть раз

В сентябре экспорт мандаринов и их гибридов из Китая в Россию увеличился более чем в шесть раз, достигнув максимума с апреля. Об этом 24 октября пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.

Согласно этим данным, в сентябре из КНР поступило мандаринов на $4,7 млн (~384 млн рублей), что в 6,1 раза больше, чем в августе. В годовом выражении поставки выросли на 8%.

Помимо мандаринов Китай нарастил поставки грейпфрутов и помело, которые достигли $3,1 млн (~253 млн рублей), что в 2,2 раза больше, чем в предыдущем месяце. Экспорт лимонов также вырос за месяц в 2,3 раза.

В сентябре министр экономического развития Максим Решетников сообщал, что Россия увеличивает поставки кофе из Эфиопии на фоне роста его потребления. Он уточнил, что спрос на кофе растет во всём мире, а эфиопские, кенийские и танзанийские сорта считаются одними из самых качественных. Кроме того, Россия ведет переговоры о прямых поставках цветов из Эфиопии. Сейчас часть такой продукции поступает через Нидерланды, где расположен крупный торговый узел. Решетников отметил, что прямые поставки могут немного снизить цены и усилить конкуренцию на российском рынке, пишет ИА Регнум.