2 ноября в Самаре пройдут межвузовские соревнования - ежегодный фестиваль «Спартанские игры»

2 ноября в «МТЛ Арене» в Самаре пройдут межвузовские соревнования - ежегодный фестиваль «Спартанские игры». Это шанс доказать, что ваш университет - самый спортивный, дружный и заряженный на победу

К участию приглашаются сборные команды студентов 1 курса очной формы обучения в составе 12 человек (6 юношей и 6 девушек: 10 основных + 2 запасных).

В программе фестиваля:

Спортивная часть (для команд) - необычные и веселые эстафеты «Пятипарные лыжи», «Кольцеброс», «Надувные ворота», «Футбольный дартс», «Беличье колесо», «Забег сумоистов», «Баскетбольный тир», «Полоса препятствий». Здесь важна не только скорость, но и слаженная командная работа!

Интерактивная часть (для всех студентов): даже если вы не вошли в основную сборную, у вас есть шанс принять участие в личных соревнованиях по дартсу, стрельбе из электронного оружия и гонкам дронов. Для участия в личных дисциплинах при себе необходимо иметь паспорт и студенческий билет.

Отдельная номинация ждет самых активных: организаторы выберут и наградят лучшую команду болельщиков вуза. Готовьте плакаты, кричалки и поддержите своих!