Поздравление Вячеслава Федорищева по случаю Дня подразделений специального назначения 

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с Днем подразделений специального назначения!

Как и подобает гвардейцам-спецназовцам, вы достойно выполняете свой воинский долг по защите Родины и мужественно противостоите агрессии неонацистского киевского режима. Как сказал наш Верховный Главнокомандующий, Президент В.В. Путин, «сегодня в ходе специальной военной операции вы сражаетесь на самых опасных участках, отстаиваете наши исторические земли – Донбасс и Новороссию».

Спецназ — элита Российских Вооруженных Сил. Вас всегда отличали патриотизм, отвага, готовность к самопожертвованию, способность без колебаний, рискуя своей жизнью, вступить в схватку с сильным и коварным врагом. Мы верим в вас и искренне гордимся вами, гордимся тем, что на территории региона дислоцируется прославленное соединение — отдельная гвардейская Варшавско-Берлинская Краснознаменная орденов Суворова, Кутузова, Жукова бригада специального назначения. Не сомневаюсь, что все задачи, поставленные перед вами, будут успешно выполнены.

От лица всех жителей Самарской области благодарю вас за безупречную службу, беззаветное мужество и преданность Отечеству. Самые искренние слова благодарности – ветеранам спецназа, воспитавшим достойную смену, вашим родным и близким. Долг всего нашего общества – помогать фронту, поддерживать семьи военнослужащих, всеми силами приближать нашу победу.

От всей души желаю вам мира, добра, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев