В Самаре прошел фестиваль среди детей с инвалидностью

В спорткомплексе «Маяк» в Самаре состоялся ежегодный физкультурно-спортивный фестиваль среди детей с ограниченными возможностями здоровья.

Участниками стали 60 ребят в возрасте от 11 до 18 лет из 11 муниципалитетов Самарской области.

В каждой команде были пре ставлены участники с разными нарушениями здоровья: зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата или интеллекта.

Ребята соревновались в плавании, шашках, настольном теннисе, дартсе и стрельбе.

- Наше учреждение проводит этот фестиваль уже третий год подряд. Думаю, что всем участникам он дает мотивацию регулярно заниматься физической культурой, - считает Светлана Кузьмина, директор Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Самарской области.

Участие в таких мероприятиях способствуют физической реабилитации и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, что отвечает целям госпрограммы «Спорт России»

Фото: Максим Калинкин / минспорта СО