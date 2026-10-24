В Сызрани наказали родителей подростков, гулявших по железной дороге

В ходе рейда на перегоне между станциями Сызрань-город и Кашпир сотрудники транспортной полиции заметили троих подростков. Дети бесцельно гуляли по железнодорожным путям, подвергая свою жизнь опасности. Об этом сообщили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте.

Полицейские выяснили, что несовершеннолетние приходили на станцию не в первый раз.

За то, что дети оказались без присмотра в опасном месте, ответили их родители. Взрослых привлекли к административной ответственности по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Им грозит предупреждение или штраф, пишет Самара-Аиф.