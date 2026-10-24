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В Самаре могут ввести налоговый вычет за услуги психологов

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В Самаре могут ввести налоговый вычет за услуги психологов

В Госдуму внесли законопроект, который даст право на социальный налоговый вычет по НДФЛ за консультационную психологическую помощь. Сейчас вернуть часть денег можно только за услуги медицинских психологов в клиниках с лицензией.

Вычет распространят на услуги организаций, ИП и самозанятых, работающих в сфере психического здоровья. Получить его можно будет за помощь себе, супругу или супруге, родителям, детям до 18 лет (до 24 при очной учёбе) и подопечным до 18 лет.

По данным крупного сайта по поиску работы, 69% работодателей Самарской области не имеют программ психологической поддержки сотрудников, хотя 69% компаний заявили, что планируют уделять этому внимание в 2026 году. Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года, пишет Самара-АиФ.

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