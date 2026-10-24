В России предложили ввести единый образец удостоверения учителя

Министерство просвещения России подготовило проект постановления о введении единого образца удостоверения, которое будет официально подтверждать статус учителя в стране. Соответствующий документ опубликован 23 октября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить прилагаемые: единый образец удостоверения, подтверждающего статус учителя в Российской Федерации», — приводится в проекте основное положение.

Согласно описанию, документ может быть выполнен в двух вариантах: в виде пластиковой карты или книжечки бордового цвета размером 90 на 65 мм. Все данные в удостоверении будут указываться исключительно на русском языке.

На оборотной стороне пластиковой карты планируют размещать фамилию, имя и отчество педагога, его должность, место работы и уникальный номер документа. Для защиты от подделок предусмотрено использование голографического элемента, а в дизайне будут присутствовать полосы в цветах государственного флага России.

Проект также регламентирует сроки подачи документов. Работодатель будет обязан направить сведения для оформления удостоверения в региональную государственную информационную систему в сфере образования. Сделать это необходимо в течение одного рабочего дня после того, как трудовой договор с учителем вступит в силу, пишут "Известия".