47% самарцев считают, что счастливые отношения положительно влияют на карьерный рост

В опросах SuperJob приняли участие экономически активные жители города.

13% самарцев уверены, что безответная любовь скорее способствует профессиональному развитию. О том, что неразделенные чувства мешают карьере, говорят 32% опрошенных. 30% не видят никакой связи между личными драмами и карьерой.



Положительное влияние счастливых отношений на работу сегодня отмечают 47% респондентов. При этом доля тех, кто считает, что счастье в личной жизни скорее мешает карьере, составляет 12%. А число отрицающих влияние любых романтических успехов на работу достигло 35%.



Мужчины чаще убеждены, что несчастная любовь тормозит карьеру (34% против 30% среди горожанок), женщины — что двигает (15 и 11%). А вот в оценке счастливой любви представители сильного пола настроены оптимистичнее — 52% мужчин считают, что взаимные чувства способствуют профессиональному развитию (против 42% среди женщин).



Горожане до 35 лет чаще тех, кто старше, считают, что безответная любовь мешает рабочим процессам. Что же касается влияния счастливых отношений, то тут молодежь чаще отмечает как пользу, так и вред.



Время проведения: 25—28 августа 2026 года