В Самаре подрядчика обязали устранить недостатки в ремонте учебного корпуса

Судебные приставы проследили за тем, чтобы дефекты капитального ремонта, проведенного в корпусе одного из учебных заведений, были устранены.

В процессе обследования корпуса одного из учебных заведений города было установлено, что при проведении ремонта допущены некоторые дефекты. В частности на лестничных площадках повреждена плитка, а внутри здания — навигационные метки для инвалидов.

Суд, рассмотрев исковое заявление, поданное учебным заведением в адрес подрядчика, принял решение обязать организацию устранить данные дефекты. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Советского района г. Самары. Должник был проинформирован о необходимости исполнения решения суда, а также об ответственности за уклонение от исполнения.

В связи с тем, что в установленный законом срок организация недостатки не устранила, в отношении нее было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Примененная судебным приставом-исполнителем мера воздействия побудила должника исправить дефекты и предоставить сотруднику Службы акт выполненных работ.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.