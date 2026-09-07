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Турагент рассказала о повышении цен на отдых в Турции

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Турагент рассказала о повышении цен на отдых в Турции

Турция постепенно перестает быть бюджетным направлением, и туристам необходимо привыкать к более высокой стоимости отдыха. Об этом 7 сентября заявила турагент Дениз Шекер.

По ее словам, изменение ценовой модели связано прежде всего с ростом расходов самих предприятий. Отели вынуждены учитывать подорожание продуктов питания, электроэнергии, обслуживания, аренды, финансирования и рабочей силы. Согласно данным Института статистики Турции, в июне 2026 года гостиничные издержки в стране выросли примерно на 70,3% в годовом выражении, в то время как курс доллара увеличился только на 17,3%.

«Турция больше не будет дешевой страной для отдыха, и это само по себе не является проблемой. Проблема возникнет тогда, когда турист будет платить больше, но не будет видеть соответствующего повышения качества. Турция может оставаться дорогим, но привлекательным направлением, если турист понимает ценность получаемого продукта», — сказала Шекер в беседе с «РИА Новости».

Специалист отметила, что высокая себестоимость постепенно отражается на конечной стоимости туров, однако это не означает автоматического снижения спроса. По мнению Шекер, сейчас Турции важно сохранять конкурентоспособность за счет сервиса и общего туристического опыта, а не пытаться вернуть статус дешевого направления.

Изменение ценовой политики уже влияет на поведение путешественников. При сравнении стоимости отдыха туристы всё чаще рассматривают альтернативные страны и оценивают не абсолютную цену, а соотношение затрат и качества продукта, добавила турагент.

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