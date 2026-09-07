Министр энергетики и ЖКХ оценил качество объектов коммунальной инфраструктуры в Кинельском районе и Кинеле

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань в рамках рабочей поездки посетил объекты коммунальной инфраструктуры в Кинельском районе и городе Кинель. В ходе визита глава ведомства проконтролировал реализацию масштабного проекта по водоснабжению поселка Комсомольский и проверил качество капитального ремонта многоквартирных домов.

Одним из ключевых пунктов визита стало посещение объекта «Строительство водозабора из подземного источника и разводящих сетей в п. Комсомольский Кинельского района Самарской области». Данный объект реализуется в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и призван кардинально улучшить качество питьевого водоснабжения для населения численностью более 3 тысяч человек.

В состав новой инфраструктуры входят:

- сети водоснабжения протяженностью 3,5 км;

- сети водоотведения протяженностью 1,165 км;

- 4 скважины глубиной 55 м;

·- насосно-фильтровальная станция;

- 4 пожарных резервуара;

- 2 резервуара чистой воды;

- насосная станция второго подъема с сетями водоснабжения и водоотведения.

Работы по строительству объекта практически завершены, в настоящее время подрядная организация проводит благоустройство территории. Полное завершение всех работ запланировано на ноябрь 2026 года. Новые сети будут интегрированы с действующими системами поселка.

«Объект построен с использованием оборудования отечественного производства и полностью автоматизирован. В дальнейшем его мощности позволяют подключить к качественному водоснабжению и другие близлежащие населенные пункты», — отметил Виталий Брижань.

В ходе общения с жителями поселка граждане выразили благодарность за реализацию значимого и долгожданного объекта.

Вторая часть рабочего визита прошла в городе Кинель, где Виталий Брижань проверил качество капитального ремонта фасадов многоквартирных домов № 78, 80, 82 по улице 50 лет Октября. Министр обратил внимание на успешный пример комплексного подхода при выполнении ремонтных работ. Ранее в этих домах уже были обновлены крыши и инженерные системы, а также благоустроены придомовые территории.

Всего в 2026 году на территории городского округа Кинель запланировано проведение капитального ремонта в 67 многоквартирных домах. Министр подчеркнул, что контроль за соблюдением сроков и стандартов качества остается приоритетной задачей ведомства на всех этапах реализации региональных программ.

Фото – министерство энергетики и ЖКХ Самарской области