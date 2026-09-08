Самарец уплатил долг по алиментам, чтобы съездить за границу

Житель г. Самары на протяжении длительного времени не выплачивал своему ребенку алименты и накопил перед ним долг свыше 250 тысяч рублей. Попыток к погашению задолженности мужчина не предпринимал, а выплачивал ребенку лишь незначительные суммы. Официально он не трудоустраивался и на учет в Центр занятости населения не вставал.

‍В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес в отношении мужчины постановление о временном ограничении его в праве выезда за пределы страны.

«Должник, узнав, что покинуть пределы Российской Федерации он не сможет, пока у него есть долг перед ребенком, полностью перечислил взыскателю всю сумму задолженности», – отметил судебный пристав-исполнитель Самарского района г. Самары.