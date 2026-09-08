В УФСИН России по Самарской области подписано соглашение о взаимодействии с Ассоциацией юристов России

В УФСИН России по Самарской области в рамках реализации положений законодательства о пробации состоялось подписание соглашения о взаимодействии с Самарским региональным отделением Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России».



В мероприятии приняли участие начальник УФСИН России по Самарской области Алексей Климов, исполнительный директор — руководитель аппарата Самарского регионального отделения Ассоциации юристов России Максим Токмаков и председатель исполнительного комитета Самарского регионального отделения Ассоциации юристов России Алексей Кокин.

Отметим, что аналогичное соглашение о сотрудничестве между ФСИН России и Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» было заключено в июне 2026 года в рамках XIV Петербургского международного юридического форума.

Подписание соглашения на региональном уровне позволит объединить усилия сторон в решении социально значимых задач, направленных на оказание помощи лицам, в отношении которых применяется пробация, в том числе на обеспечение их права на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи.