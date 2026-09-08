В Кировском районе Самары пострадали водители и пассажир

07.09.2026 в 03:00 57-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, двигался по Ракитовскому шоссе со стороны ул. Олимпийской в направлении ул. Магистральной, в районе д. 73, корпус 2 по ул. Олимпийской, при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу автомобилю Lada Priora под управлением 63-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. В ДТП телесные повреждения получили: водители транспортного средства и 65-летний мужчина-пассажир автомобиля Lada Priora, им назначено стационарное лечение.