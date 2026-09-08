Лариса Долина отсудила у мошенников 114 млн рублей

Суд удовлетворил иск певицы и постановил взыскать с двух обвиняемых по делу о мошенничестве 114 млн рублей, кроме того, они обязаны выплатить более 300 тысяч рублей госпошлины. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Ответчиками по делу о мошенничестве с квартирой певицы проходят четыре человека, всего Долина требует с пособников мошенников 176 млн рублей. Все фигуранты получили от 4 до 7 лет колонии.

По данным Telegram-канала Mash, один из обвиняемых подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО.

Летом 2024 года мошенники убедили народную артистку России продать принадлежавшую ей квартиру в Хамовниках за 112 млн и перевести деньги на якобы безопасные счета. Долина оспорила сделку, новой собственнице Полине Лурье удалось выселить певицу из купленной квартиры через Верховный суд.