В Самаре за помощь мошенникам задержана ранее не судимая 19-летняя девушка

В Самаре в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в пособничестве мошенникам задержана ранее не судимая 19-летняя местная жительница, которая дала признательные показания о работе криминальным курьером. Со слов задержанной, по указанию анонимного куратора она забирала денежные средства у пожилых жителей региона и, оставляя себе процент, передавала деньги «работодателю» по указанной схеме.

Полицейскими в настоящее время уже установлены трое пенсионеров, пострадавших от противоправных действий злоумышленницы — находясь под влиянием обмана и психологического давления, они отдали ей не меньше 2 млн рублей.

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Тольятти провели работу по сбору доказательной базы: опросили жителей ближайших домов, установили возможных очевидцев, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных по возможному пути следования курьера мошенников, направили запросы в различные организации, получили ответы, провели технические мероприятия, включающие анализ данных и использование современных технологий для выявления дополнительных деталей произошедшего.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Управления МВД России по г. Тольятти, в отношении задержанной возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Расследование продолжается. Полицейские проводят мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной, а также принимают меры по возмещению причинённого ущерба.