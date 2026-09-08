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Власти Самары ищут подрядчика, который снесет торговый ларек на Чернореченской

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Власти Самары ищут подрядчика, который снесет торговый ларек на Чернореченской

Власти Самары ищут подрядчика, который снесет торговый ларек, совмещенный с остановкой общественного транспорта «Универсам „Мичуринский“». Карточка такого аукциона появилась на портале госзакупок.

«Объект потребительского рынка признан самостроем», — гласят пояснительные документы.

Ларек располагается на пересечении улиц Чернореченской и Осипенко. Торговый объект частично занимает площади двух земельных участков: 47 квадратных метров одного и 22 квадратных метра другого.

Максимальная цена закупки составляет 785 096,1 рубля.

«В данную сумму входит стоимость работ по демонтажу торгового павильона, благоустройству территории, размещению временных зданий, утилизации строительных отходов на лицензированной площадке, логистике. Кроме того, учтены потенциальные непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения», — следует из опубликованной сводки.

Заявки принимают до 11 сентября, аукцион проведут 15 числа, пишет 63.ру.

«Победитель аукциона должен будет провести работы в течение десяти дней с даты заключения сделки, контракт будет действовать до 31 октября 2026 года», — говорится в документах закупки.

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