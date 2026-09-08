Ночной пожар в городе Похвистнево: один человек пострадал

8 сентября в 01:54 в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о пожаре в городе Похвистнево на улице Кооперативной.

Незамедлительно к месту вызова были направлены пожарные расчеты пожарно-спасательной части № 102 Отряда № 35, пожарной части № 167 ООО «Промгазсервис» и добровольная пожарная команда города Похвистнево.

По прибытии огнеборцы установили, что горят надворные постройки и кровля частного жилого дома. Общая площадь возгорания составила 120 квадратных метров, существовала угроза распространения огня на рядом стоящие строения.

Оперативно было создано звено газодымозащитной службы, на тушение пожара подано 3 ствола «Б».

В 02:19 была объявлена локализация пожара, в 02:29 - ликвидация открытого горения, в 05:06 - ликвидация последствий пожара.

К сожалению, при пожаре один человек был травмирован.

Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"