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Ночной пожар в городе Похвистнево: один человек пострадал

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Ночной пожар в городе Похвистнево: один человек пострадал

8 сентября в 01:54 в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о пожаре в городе Похвистнево на улице Кооперативной.
Незамедлительно к месту вызова были направлены пожарные расчеты пожарно-спасательной части № 102 Отряда № 35, пожарной части № 167 ООО «Промгазсервис» и добровольная пожарная команда города Похвистнево.
По прибытии огнеборцы установили, что горят надворные постройки и кровля частного жилого дома. Общая площадь возгорания составила 120 квадратных метров, существовала угроза распространения огня на рядом стоящие строения.
Оперативно было создано звено газодымозащитной службы, на тушение пожара подано 3 ствола «Б».
В 02:19 была объявлена локализация пожара, в 02:29 - ликвидация открытого горения, в 05:06 - ликвидация последствий пожара.
К сожалению, при пожаре один человек был травмирован.
Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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