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В районе поселка Субботинский горела лесополоса

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5 сентября лесники обнаружили возгорание лесополосы в районе поселка Субботинский.

5 сентября лесники обнаружили возгорание лесополосы в районе поселка Субботинский. По предварительным данным, огонь перешел в лес с сельскохозяйственных земель.

Для ликвидации лесного пожара были привлечены 6 единиц техники и 22 человека, из них 14 специалистов — сотрудники лесного хозяйства. Пожар площадью 3,8 га был локализован в течение часа и полностью ликвидирован к 6 сентября.

Всего с начала сезона на землях гослесфонда произошло 14 возгораний. Общая площадь составила 11,4 га, из них покрытая лесом территория — 6,2 га. Эффективность тушения — 100%.

До 15 октября в регионе действует особый противопожарный режим. В лесах под запретом любые источники огня. Горячая линия лесной охраны Самарской области: 8 846 231 00 63

 

Фото:   Минприроды Самарской области

Теги: Пожар

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