На оперативном совещании под председательством Вячеслава Федорищева определены направления взаимодействия облправительства и Совета ректоров вузов

В понедельник, 7 сентября, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили развитие партнерства Совета ректоров вузов и Правительства Самарской области.

Глава региона подчеркнул, что образование напрямую влияет на долгосрочные результаты работы и формирование кадрового потенциала для ключевых отраслей экономики. «Мы много говорим в последнее время о цифровизации как об ответе на те задачи, которые ставит перед нами жизнь», – отметил Вячеслав Федорищев.

Руководитель области сообщил, что с помощником по вопросам внедрения искусственного интеллекта в органы власти Кириллом Галановым уже начата работа по формированию изменений.

В ходе совещания Кирилл Галанов доложил о взаимодействии с министерством науки и высшего образования Самарской области, министерством внутренней политики, а также о проведенном анализе цифровой зрелости ведомств.

Вячеслав Федорищев пояснил: задача – не оптимизация численности, а организация процессов, которая приводит к повышению качества труда. «Работа становится более технологичной, более высокооплачиваемой во всех отраслях, где есть проникновение нейросетей и цифровой интеграции. Прошу в течение месяца каждому министерству предметно выстроить эту работу», – поручил губернатор председателю Правительства Самарской области Виталию Шабалатову.

Глава региона также отметил, что у Самарской области есть большая научно-интеллектуальная база. Вместе с тем на федеральном уровне меняется подход к организации научно-технологического развития.

«Логика понятна: научные исследования не могут существовать отдельно от экономики, они должны доходить до конкретной технологии, продукта, внедрения. Бизнес призван выступать не наблюдателем, а полноценным заказчиком разработок», – сказал губернатор.

Вячеслав Федорищев акцентировал необходимость формирования системы, в которой предприятия формулируют технологическую задачу, университеты и научные коллективы предлагают решения, а Правительство помогает собрать необходимые инструменты поддержки, и довести проекты до практического результата. «И здесь Совет ректоров Самарской области может играть гораздо большую роль – не только как площадка для обсуждения вопросов высшей школы, но и как один из ключевых институтов и интеграторов научно-технологического развития региона», – подчеркнул губернатор.

С докладом о системных предложениях по развитию взаимодействия Правительства области с Советом ректоров выступил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков. Он сообщил, что в регионе работают 23 университета, где заняты почти 12 тысяч сотрудников, включая 4 тысячи преподавателей, среди которых 750 докторов наук, 3 тысячи кандидатов наук, 5 академиков и 4 члена-корреспондента Российской академии наук.

«Это ключевая концентрация интеллектуального потенциала нашего региона, основа технологического суверенитета страны», – акцентировал Марк Шлеенков.

В настоящее время в вузах региона обучаются 108 тысяч студентов. Самарские университеты участвуют в ведущих федеральных программах: «Приоритет-2030», «Передовые инженерные школы», научные центры мирового уровня, центры искусственного интеллекта и другие.

«Наука, высшая школа – это ядро бренда Самарской области, ключевой фактор привлечения ресурсов для устойчивого развития. Поэтому наша задача не просто сохранить, а усилить совместную работу», – отметил руководитель профильного министерства, озвучив инициативы.

Среди них – закрепление статуса Совета ректоров как ключевого экспертного института для региональных программ, включая научную экспертизу проектов, методическую поддержку органов власти и аналитические исследования. Марк Шлеенков предложил разработать областной закон «О Совете ректоров вузов Самарской области».

Еще одно совместное направление работы – кадровое обеспечение экономики. В ходе совещания врио министра представил проект создания цифровой платформы с ИИ-агентом для взаимодействия студентов и работодателей, очная защита которого запланирована на декабрь 2026 года.

Третья инициатива направлена на обеспечение безопасности в студенческой среде.

«За первое полугодие проведено 89 профилактических мероприятий, охвачено более 18 тысяч студентов, введен межвузовский регламент. Университеты еженедельно направляют сведения о различных инцидентах в координационный центр. Система уже доказала свою эффективность», – доложил Марк Шлеенков.

Глава региона поддержал предложения, отметив необходимость систематизации работы по обеспечению безопасности совместно с областным министерством образования.

В свою очередь, председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, возглавляющий Совет ректоров вузов, пояснил, что, несмотря на федеральную принадлежность университетов, основная задача – работать на благо региона. Принятие закона, по его словам, улучшит работу Совета ректоров вузов в части взаимодействия с различными структурами, включая предприятия.

«Вузы и научные организации должны сопровождать крупные проекты региона, как это делает Российская академия наук на федеральном уровне. Совет ректоров может стать региональным экспертным центром совместно с Самарским федеральным исследовательским центром РАН», – подчеркнул Геннадий Котельников.

Резюмируя, Вячеслав Федорищев отметил, что областной закон – важное решение, которое позволит выстроить совместную деятельность еще более эффективно и бесшовно.

На оперативном совещании глава региона также уделил внимание контрольным цифрам приема в вузы, включая целевое обучение.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области