В Самарской губернии начал работу 25-й Добро.Центр

На базе Дома молодежных организаций в Красноармейском районе начал работу центр общественного развития «Добро.Центр». Новая площадка стала двадцать пятой по счету в Самарской области. Деятельность таких центров направлена на вовлечение жителей в социально значимые проекты. Площадки помогают привлекать волонтеров, объединять гражданскую инициативу и оказывать поддержку местным общественным организациям.

«Открытие двадцать пятого Добро.Центра - еще один шаг к тому, чтобы возможность заниматься добрыми делами была рядом с домом у жителей любого района области. Мы видим, что интерес к волонтерству растет: молодежь все активнее включается в социальные проекты, и наша задача - поддерживать эту инициативу и создавать для нее удобные площадки», - отметил Владимир Усов, министр молодежной политики Самарской области.

Ремонт этого пространства - часть более крупной работы. Создание нового пространства стало возможным благодаря системной поддержке федерального центра. В 2026 году Самарская область одержала победу во Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел». На обновление инфраструктуры шести Добро.Центров (в Новокуйбышевске, Жигулевске, Отрадном, Сызрани, Красноармейском и Сергиевском районах) направлено более 8,3 млн рублей, основная часть которых выделена из федерального бюджета. Регион получает такую грантовую поддержку уже восьмой год подряд.

Параллельно с открытием новых точек притяжения регион развивает образовательную базу для организаторов. В конце сентября в Самаре состоится масштабный образовательный интенсив для специалистов молодежной политики и руководителей добровольческих команд со всей области. Мероприятие пройдет совместно с крупнейшей платформой «Добро.рф», участниками форума станут более 400 человек.

«Открытие Добро.Центра - это по-настоящему важное событие, такие площадки становятся точкой притяжения для неравнодушных людей, дают возможность каждому внести свой вклад в общее дело. Добровольчество - это не только помощь, но и сплочённость, уважение к истории и забота о тех, кто рядом», - сказала Виолетта Сибирзянова, волонтер Победы

Фото: Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества Самарской области