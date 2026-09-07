8 сентября в регионе  дождь, местами сильный, до +17°С

8 сентября в регионе облачно, ночью дождь, местами сильный, днем сильный дождь, местами очень сильный дождь.
Ветер ночью северо-западный, днем северо-западный, северо-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +10, +15°С, днем +12, +17°С.
Температура воздуха 8 сентября в Самаре ночью +11, +13°С, днем +13, +15°С.
Опасные метеорологические явления: днем местами очень сильный дождь.
Неблагоприятные метеорологические явления: сильный дождь, днем местами порывы ветра 15-20 м/с.