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8 сентября в регионе  дождь, местами сильный, до +17°С

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Температура воздуха 8 сентября в Самаре ночью +11, +13°С, днем +13, +15°С.

8 сентября в регионе облачно, ночью дождь, местами сильный, днем сильный дождь, местами очень сильный дождь.

Ветер ночью северо-западный, днем северо-западный, северо-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +10, +15°С, днем +12, +17°С.

Температура воздуха 8 сентября в Самаре ночью +11, +13°С, днем +13, +15°С.

Опасные метеорологические явления: днем местами очень сильный дождь.

Неблагоприятные метеорологические явления: сильный дождь, днем местами порывы ветра 15-20 м/с.

Теги: Погода Самара

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