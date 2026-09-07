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В ОЭЗ «Тольятти» развиваются фармацевтические производства

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Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк побывал на территории особой экономической зоны «Тольятти».

Заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк побывал на территории особой экономической зоны «Тольятти», где осмотрел производственные площадки предприятий группы компаний «Озон Фармацевтика» - одного из лидеров фармацевтического рынка России. Вместе с ним с работой предприятий ознакомилась заместитель председателя Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева и главный врач ТГКБ №5 Олег Сакеев. 
Одной из точек рабочего визита стал завод «Мабскейл» - высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на разработке и производстве биотехнологических лекарственных препаратов. Министр осмотрел производственные цеха и лаборатории предприятия, ознакомился с научными разработками компании и планами по выпуску препаратов.
Как отметили в компании, возможности предприятия позволяют осуществлять полный цикл производства: от создания высокопродуктивных клеточных линий до промышленного производства. Особенность предприятия в том, что в качестве основного сырья здесь используются живые клетки. Разработки такого рода требуют высоких научных компетенций.
Участники визита также осмотрели готовящийся к открытию завод «Озон Медика». Здесь будут выпускаться препараты против онкологических и тяжелых системных аутоиммунных заболеваний. Производительность первого запускаемого участка составит 4,6 млн упаковок (40 млн капсул, 111 млн таблеток, 29 млн таблеток, покрытых оболочкой совокупно). По мере выхода на полные мощности и запуска дополнительных производственных участков годовой объём выпуска составит около 10 млн упаковок лекарственных средств. Запустить производство планируют уже в следующем году. 
«Мы рады объявить о создании в России новой промышленной платформы для массового выпуска сложных отечественных противоопухолевых препаратов. Проект реализован за счет частного капитала и, более того, знаменует собой первый в истории страны случай строительства фармацевтического завода, финансируемого за счёт средств, привлечённых на открытом рынке капитала, что демонстрирует растущий интерес инвесторов к стратегически важным отраслям и является практическим примером последовательного развития производственных компетенций в логике Стратегии “Фарма-2030” и национального проекта технологического лидерства «Новые технологии сбережения здоровья», - подчеркнул Олег Минаков, генеральный директор ПАО «Озон Фармацевтика». 
Открытие нового производства позволит нарастить объемы выпуска необходимых препаратов и повысить доступность терапии для онкопациентов, отметили представители фармпредприятия. Участники экскурсии особо отметили специализированные технологичные и инженерные решения, реализованные на предприятии, которые позволят обеспечить персоналу безопасные условия при работе с высокоактивными и токсичными компонентами.
Павел Финк также осмотрел производственные и складские помещения компании «Озон Фарм». Работа предприятия ориентирована на импортозамещение и выпуск современных и жизненно необходимых лекарств для терапии различных заболеваний. На сегодняшний день, суточная производительность завода составляет порядка 400 тысяч упаковок.
Подводя итоги выездного мероприятия, глава минэкономразвития Самарской области отметил, что правительство региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым активно развивает инфраструктуру ОЭЗ, что позволяет строить и запускать высокотехнологичные предприятия, повышать инвестиционную привлекательность территории и создавать в регионе новые рабочие места.
«Впечатляет масштаб, подход к организации производственного процесса — это и применение последних, современных технологий, и большая забота о трудовом коллективе, — акцентировал Павел Финк. — Работа такой компании, как "Озон Фармацевтика", позволяет уверенно говорить, что в Самарской области формируется кластер фармацевтических производств. Для этого мы создаем все условия: развиваем преференциальные площадки, совместно с федеральным центром внедряем необходимые инструменты поддержки. Мы рассчитываем, что фармацевтическая промышленность в Самарской области будет развиваться высокими темпами».
Екатерина Кузьмичева особо отметила темпы развития особой экономической зоны «Тольятти». «Это серьезный повод для гордости. Я помню, как 16 лет назад открывалась эта площадка, которой суждено было стать точкой притяжения для российских и иностранных инвесторов. Сегодня на территории ОЭЗ 45 резидентов реализуют свои проекты в самых разных отраслях промышленности, здесь создано более 6,5 тысяч рабочих мест. И очень приятно осознавать, что именно на нашей земле зарождаются по-настоящему уникальные продукты и востребованные технологии», - подчеркнула она.
ОЭЗ «Тольятти» ежегодно подтверждает статус одной из самых эффективных особых экономических зон России. Сегодня на территории ОЭЗ свои проекты реализуют 45 резидентов, им доступны налоговые и таможенные льготы, а также иные преференции. Площадка обладает широким диапазоном инфраструктурных сервисов, включая готовые земельные участки с подведенными коммуникациями, возможность строительства производственных корпусов по запросу инвесторов, развитую транспортную инфраструктуру.

 

Фото: минэкономразвития Самарской области

Теги: Тольятти

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