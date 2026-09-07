По программе «Земский доктор» в  поликлинике «Южный город-2» работает врач функциональной диагностики Наталья Минеева

В поликлинике «Южный город-2» Волжской районной клинической больницы работает врач функциональной диагностики Наталья Минеева. Специалист является участником программы «Земский доктор/Земский фельдшер». Наталья Минеева специалист с 25-летним стажем, ранее возглавлявшая кабинет функциональной диагностики.

Смена места жительства не изменила профессионального направления Натальи Владимировны – она по-прежнему занимается функциональной диагностикой, основное внимание уделяя эхокардиографии.

«Коллектив встретил прекрасно. Я рада продолжать своё дело в новых условиях. Участие в программе стало приятным бонусом», – рассказывает Наталья Минеева.

За 2026 год в Волжскую районную клиническую больницу по программе «Земский доктор/Земский фельдшер»привлечено 14 специалистов.

Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.