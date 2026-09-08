Пострадавшим от взрыва газа в доме на XXII Партсъезда в Самаре увеличили выплаты

Региональные власти пересмотрели размер компенсаций для жильцов дома по адресу XXII Партсъезда, 20. Постановление за подписью первого вице-губернатора Виталия Шабалатова опубликовали на сайте «белого дома», пишет 63.ру.

Как следует из обнародованного документа, размер выплат для пострадавших увеличили на 180 тысяч рублей. Теперь она составляет 2 400 000 рублей. Речь идет про единовременную материальную помощь жильцам дома.

«Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области», — говорится в опубликованном документе.

Это уже второе повышение компенсаций для погорельцев с момента ЧП. В середине июля региональные власти утвердили размер выплат в районе 3,8 миллионов рублей, из которых 1,8 миллиона приходилось как раз на единовременную материальную помощь (чуть позже она возросла до 2,2 миллионов рублей). Остальная сумма — это финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости.

Взрыв газа на улице XXII Партсъезда произошел 14 июня. Жильцов пострадавших квартир временно разместили в школе. 17 июня стало известно, что весь дом расселят, в том числе подъезды, которые не пострадали. Пострадавшее здание снесут, на его месте обустроят общественное пространство.