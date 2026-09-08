В Самаре 41% мужчин раздражает, когда в отпуске их женам звонят с работы

Мужчины гораздо спокойнее переносят, когда в отпуске по работе звонят им самим, чем когда беспокоят их жен. В опросе SuperJob приняли участие состоящие в браке жители Самары.



К звонкам и сообщениям от своих коллег и руководителей во время отпуска мужчины и женщины относятся примерно одинаково. Любые обращения по рабочим вопросам раздражают 37% мужчин и 34% женщин. С пониманием реагируют 33 и 34% соответственно. Спокойно — 27 и 28%.



Что меняется, когда в отпуске беспокоят вторую половину? В семьях, где работают оба, 41% мужчин сердятся, когда звонят жене. С пониманием относятся 34%. Спокойно — 15% (гораздо меньше, чем когда дело касается звонков им лично). Хотелось бы думать, что чужой отпуск мужчины защищают старательнее собственного, но, судя по комментариям, представители сильного пола нередко просто ревнуют жен к работе.



К звонкам с работы мужа 31% трудоустроенных горожанок негативно, с пониманием — 44%, спокойно — 22%.



Еще более терпеливыми оказались жены, у которых муж — единственный кормилец в семье. 60% женщин относится к рабочим звонкам с пониманием, 16% — спокойно, 18% — отрицательно. Логика понятна: раз только муж один зарабатывает, то работа имеет право напомнить о себе даже на отдыхе.



В семьях, где работает только женщина, мужчины тоже часто входят в положение и демонстрируют понимание (48%), но и недовольных безработных мужей немало (34%).



Время проведения: 14 июля — 3 сентября 2026 года