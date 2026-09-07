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Полицейские задержали курьера, по указанию мошенников похитившего свыше 1 млн рублей у тольяттинских пенсионеров

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Полицейские задержали курьера, по указанию мошенников похитившего свыше 1 млн рублей у тольяттинских пенсионеров

В дежурную часть Управления МВД России по г. Тольятти поступило несколько заявлений от местных жителей пожилого возраста. Все заявители поясняли полицейским примерно одно и то же: под влиянием мошенников, угрожавших уголовным преследованием за помощь террористам, они передали незнакомцу, по требованию якобы сотрудника правоохранительных органов, крупные денежные суммы. Злоумышленник приезжал примерно через 1,5- 2 часа после звонка «правоохранителя», забирал деньги и уезжал на ожидавшем его автомобиле.

Полицейские со слов потерпевших составили субъективный портрет злоумышленника.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий по каждому заявлению установили и опросили очевидцев произошедшего, изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных по пути вероятного передвижения злоумышленника, провели технические мероприятия, направили запросы в различные организации и получили ответы.

Изучив собранную информацию, оперуполномоченные предположили, что к хищению денежных средств причастен 20-летний житель Самары, задержанный сотрудниками УБК ГУ МВД России по Самарской области за аналогичные противоправные действия. Полицейские доставили предполагаемого злоумышленника в отдел полиции по Автозаводскому району городского Управления для дальнейшего разбирательства.

Задержанный, чья причастность к двум хищениям на территории Тольятти установлена, в том числе и проведенными специальными техническими мероприятиями, пояснил, что действовал по инструкции анонимного «куратора», с которым познакомился в социальной сети. Денежные средства пенсионеров он перевел на указанные «работодателем» расчетные счета.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.

Полиция предупреждает: не соглашайтесь на подработку, если нет договора, оплата — в криптовалюте или наличными, не раскрывают содержимое посылки или просят передавать деньги от незнакомцев. Фразы вроде «это просто доставка, ответственности нет» — уловка: такие действия считаются соучастием в мошенничестве, ответственность наступает даже без умысла. Отказывайтесь от вакансий с приёмом наличных, передачей «конвертов» и срочными выездами без документов. При сомнениях — сразу блокируйте контакт и сообщайте в полицию. Не рискуйте свободой ради сомнительного заработка!

Теги: Мошенники

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