Россиян предупредили о новой схеме мошенников с индексацией зарплаты

Мошенники начали рассылать сотрудникам сообщения якобы от бухгалтерии с требованием заполнить бланк индексации зарплаты из-за повышения МРОТ. Об этом рассказал ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

По его словам, злоумышленники прикрепляют к письму вредоносный файл или фишинговую ссылку. В сообщении говорится, что бланк нужно срочно заполнить и вернуть до определенного времени.

«Обращение выглядит обычным рабочим поручением», — сказал сенатор.

Ссылка, как пояснил Шейкин, ведет на фишинговую страницу, где жертву просят ввести логин, пароль или код подтверждения. Прикрепленный файл может использоваться для установки вредоносного ПО на рабочее устройство. Мошенники специально указывают в названии документа фамилию и инициалы сотрудника, чтобы создать впечатление, что он подготовлен именно для адресата.

Сенатор посоветовал насторожиться, если сообщение пришло с незнакомого номера, а отправитель торопит и просит открыть вложение или перейти по ссылке. Он рекомендовал уточнить информацию о поручении через официальные каналы: написать бухгалтеру в корпоративном мессенджере или обратиться к руководителю.