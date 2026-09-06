Я нашел ошибку
Главные новости:
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 7 сентября местами в Самарской области ожидается сильный дождь.
7 сентября в регионе ожидается сильный дождь
С 3 по 5 сентября спортивная школа «Чайка» принимала чемпионат России по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба». Участниками стали сильнейшие ходоки из 19 регионов, в том числе из Самарской области.
Сборная региона заняла пятое место на чемпионате России по северной ходьбе
Самарцев просят не оставлять животных на дачах
Самарцев просят не оставлять животных на дачах
Новые правила обслуживания лифтов начнут действовать в Самаре на год позже
Новые правила обслуживания лифтов начнут действовать в Самаре на год позже
В Самарской области пройдет «Фестиваль национальных свадеб»
В Самарской области пройдет «Фестиваль национальных свадеб»
В Кинельском районе 5 сентября пострадали два водителя
В Кинельском районе 5 сентября пострадали два водителя
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с индексацией зарплаты
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с индексацией зарплаты
Девять пляжей Самарской области признаны опасными
Девять пляжей Самарской области признаны опасными
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.59
-0.3
EUR 100.57
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на лекцию "Животный мир нашего города", приуроченную ко дню города
В самарском музее Эльдара Рязанова 11 сентября состоится детская пешеходная экскурсия «В поисках пропавшего фильма»
В Самаре пройдет выставка спецтехники «Потрогай грузовик!»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с индексацией зарплаты

192
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с индексацией зарплаты

Мошенники начали рассылать сотрудникам сообщения якобы от бухгалтерии с требованием заполнить бланк индексации зарплаты из-за повышения МРОТ. Об этом рассказал ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

По его словам, злоумышленники прикрепляют к письму вредоносный файл или фишинговую ссылку. В сообщении говорится, что бланк нужно срочно заполнить и вернуть до определенного времени.

«Обращение выглядит обычным рабочим поручением», — сказал сенатор.

Ссылка, как пояснил Шейкин, ведет на фишинговую страницу, где жертву просят ввести логин, пароль или код подтверждения. Прикрепленный файл может использоваться для установки вредоносного ПО на рабочее устройство. Мошенники специально указывают в названии документа фамилию и инициалы сотрудника, чтобы создать впечатление, что он подготовлен именно для адресата.

Сенатор посоветовал насторожиться, если сообщение пришло с незнакомого номера, а отправитель торопит и просит открыть вложение или перейти по ссылке. Он рекомендовал уточнить информацию о поручении через официальные каналы: написать бухгалтеру в корпоративном мессенджере или обратиться к руководителю.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мошенники нашли новый способ обмана россиян
05 сентября 2026, 13:05
Мошенники нашли новый способ обмана россиян
Злоумышленники под различными предлогами убеждают владельцев учётных записей в необходимости переустановки или обновления мобильного приложения. Криминал
786
В Исаклинском районе жертвой мошенников стал мужчина 1963 года рождения, который потерял более 500 тысяч рублей
04 сентября 2026, 10:14
В Исаклинском районе жертвой мошенников стал мужчина 1963 года рождения, который потерял более 500 тысяч рублей
Схема обмана оказалась довольно распространенной: мужчине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками несуществующей организации, которая... Криминал
575
В Самарской области 64‑летнюю женщину поймали в ловушку телефонных аферистов
03 сентября 2026, 09:29
В Самарской области 64‑летнюю женщину поймали в ловушку телефонных аферистов
Десять дней учительницу на пенсии настойчиво беспокоили якобы из управляющей компании. Криминал
697
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Самарцев просят не оставлять животных на дачах
6 сентября 2026  13:54
Самарцев просят не оставлять животных на дачах
141
Вячеслав Федорищев обратился к самарским нефтяникам по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленнос
6 сентября 2026  10:40
Вячеслав Федорищев обратился к самарским нефтяникам по случаю Дня работников нефтяной и газовой промышленности
289
В Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн по итогам визита ректора СамГМУ появятся новые кафедры университета
4 сентября 2026  12:02
В Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн по итогам визита ректора СамГМУ появятся новые кафедры университета
1566
В Самаре открыли движение по улице Полевой
4 сентября 2026  11:46
В Самаре открыли движение по улице Полевой
665
В Самаре откроется вторая осенняя сельскохозяйственная ярмарка
3 сентября 2026  11:25
В Самаре откроется вторая осенняя сельскохозяйственная ярмарка
1021
Весь список