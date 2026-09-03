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В Самарской области 64‑летнюю женщину поймали в ловушку телефонных аферистов

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В Самарской области 64‑летнюю женщину поймали в ловушку телефонных аферистов

Десять дней учительницу на пенсии настойчиво беспокоили якобы из управляющей компании. Звонившие под разными предлогами — то про перерасчёт, то про срочную актуализацию данных, то про проблемы с лицевым счётом — пытались выудить любую информацию. Это типичный приём мошенников: через рутинные, «нестрашные» запросы они снижают бдительность жертвы и собирают первичные сведения.

Затем потерпевшей начали поступать звонки от людей, представлявшихся сотрудниками правоохранительных органов, сообщили в пресс‑службе ГУ МВД России по Самарской области.

Лжеправоохранители заявили, что деньги женщины вот‑вот попадут в руки преступников и будут использованы для финансирования преступной деятельности. Чтобы «спасти» средства, ей настойчиво рекомендовали отдать их для размещения на «безопасных» счетах. А чтобы деньги не перехватили преступники, пенсионерке сообщили пароль для курьера.

Жительница Тольятти по инструкции мошенников достала деньги из тайника в квартире, приехала к одному из городских торговых центров и передала незнакомцу 1,7 млн рублей.

После того как женщина осознала, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию. Сейчас полицейские разбираются в цепочке переводов и устанавливают участников преступной схемы.

Теги: Мошенники

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