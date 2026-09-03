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Россиянам разъяснили, появится ли маркировка на хлебе

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Россиянам разъяснили, появится ли маркировка на хлебе

В России пока не планируют вводить маркировку «Честный знак» на хлеб и хлебобулочные изделия. Об этом заявил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что хлеб отдельно исключили из постановления кабмина о маркировке сладостей.

«Обычный хлеб не маркируется, планов по запуску требований в этой категории на текущий момент нет», — пояснил Юсупов.

По его словам, решение о маркировке той или иной продукции всегда принимает правительство, а ЦРПТ в данном случае выступает лишь как оператор, исполняющий требования кабмина. При этом причины для запуска маркировки в новой категории могут быть разными. Среди них Юсупов назвал объем контрафакта и необходимость контроля безопасности.

Маркировка «Честный знак» позволяет каждому покупателю получить полную информацию о легальности и безопасности приобретаемых товаров. Просто отсканировав в одноименном приложении код на упаковке, потребитель сможет ознакомиться с данными о производителе или импортере, проверить соответствие состава заявленному, а также убедиться в достоверности информации, предоставленной в государственную систему маркировки.

Данная мера является дополнительной гарантией от попадания на прилавки некачественной или поддельной продукции.

В настоящее время в России подобную маркировку активно используют более чем 70% участников системы «Честный знак».

Ранее в России началась обязательная маркировка сладостей.

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