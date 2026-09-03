В Самарской области за год спрос на занятия по роликам вырос на 18%

Как показало августовское исследование ВЦИОМ, почти треть россиян (29%) регулярно занимаются спортом, и в последние годы интерес к активному образу жизни, упражнениям и поддержанию хорошей физической формы только растет. В Авито Услугах проанализировали, какими дисциплинами и активностями занимаются жители Самарской области, чтобы закрыть все потребности в спорте, а также какие спортивные направления стали популярнее за последний год.

Согласно данным Авито Услуг, в июле 2026 г. в Самарской области за год вырос спрос на занятия по роликам. Спрос на уроки с тренерами вырос на 18% в сравнении с июлем прошлого года. Стоимость занятия в среднем составила 1600 руб.

Растет интерес и к боксу. Занятия с тренером выбирают для поддержания тонуса, снятия стресса и развития дисциплины. По данным на июль 2026 г., спрос на уроки бокса вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость одной тренировки составляет 1000 руб.

Еще одно растущее направление – скейтбординг. Новички начинают с езды и баланса на доске, а первыми трюками обычно становятся олли и шувит. За год спрос на занятия с тренером увеличился на 17%, а средняя стоимость одного урока составила 1000 руб.