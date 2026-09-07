В Кинельском районе Самарской области прошли военно-спортивные соревнования «Путь Гвардейца»

5 сентября 2026 года на базе историко-патриотического музея «Гвардейцы» в селе Преображенка Кинельского района при поддержке самарского филиала фонда «Защитники Отечества» состоялись масштабные военно-спортивные соревнования «Путь Гвардейца». В мероприятии приняли участие разные категории участников: ветераны СВО, ветераны боевых действий, члены их семей, наставники военно-патриотических клубов, обучающиеся с родителями.

На открытой местности для гостей и участников был развернут настоящий полевой городок: работала полевая кухня, ярмарка и интерактивные площадки с мастер-классами, где каждый мог освоить новые навыки. Кульминацией дня стала гонка с препятствиями, которая включала испытания на выносливость, скорость и командную сплоченность. Участники показали настоящий характер и мужскую дружбу.

Почетным гостем соревнований стал ветеран специальной военной операции, выпускник первого потока региональной программы «Школа героев», инициированной Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, советник министра культуры Самарской области Сергей Алексеев:

«На мой взгляд, это очень важное состязание, потому что сейчас, как никогда, наша страна нуждается в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. Такие мероприятия формируют характер и любовь к Родине с юных лет».

Среди наставников команды - ветеран СВО, педагог самарской школы №26 Дмитрий Курташкин, руководитель военно-патриотического клуба «Ермак». Он отметил:

«Мы приехали как участники. Наши ребята встали на этап, вышли на дистанцию, пробежали, не сдались. Клуб готовился. Это областной уровень, и здесь все – и патриоты с опытом, и те, кто только делает первые шаги. Каждый получил бесценный опыт».

По итогам соревнований победители удостоены заслуженных наград, а все финалисты увезли домой яркие впечатления.

Команда самарского филиала фонда «Защитники Отечества» выразила благодарность организаторам за возможность стать частью такого значимого события и вновь подтвердила свою приверженность патриотическому воспитанию молодежи.