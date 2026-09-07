Полицейские опровергают информацию о якобы согласованных ночных гонках на улицах Тольятти

В ходе круглосуточного мониторинга сети Интернет полицейскими выявлена публикация, содержащая информацию о том, что якобы Госавтоинспекция Тольятти разрешила проведение гонок на улицах города, после чего участники устроили ночные заезды.

Данная информация не соответствует действительности. Госавтоинспекция Тольятти не выдавала разрешений на проведение подобных мероприятий.

Как установлено полицейскими, в заездах участвовало 16 автомобилей. Личности и транспортные средства всех участников идентифицированы.

В настоящее время в отношении шести водителей составлены административные материалы по выявленным нарушениям Правил дорожного движения, в том числе: по ч. 3.2 ст. 12.19 КоАП РФ, по ч.3 ст. 12.5 КоАП РФ, по ч. 2, ч.3 ст. 12.37 КоАП РФ.

Сотрудниками Госавтоинспекции продолжается работа по документированию всех обстоятельств произошедшего, составлению административных материалов в отношении остальных нарушителей ПДД РФ.

Госавтоинспекция напоминает: дороги общего пользования не предназначены для проведения гонок и иных несанкционированных мероприятий. Подобное безответственное поведение создаёт реальную угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения.