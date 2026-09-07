10 сентября в "ЗИМ Галерее пройдет лекция "От фрески до арт-объекта: как искусство обживает интерьер"

Хотите научиться видеть в интерьере не просто мебель и отделку, а живой диалог эпох — и понимать, какую роль в нём играет картина?

Приглашаем вас 10 сентября на лекцию «От фрески до арт-объекта: как искусство обживает интерьер». Вместе с вами мы пройдём сквозь стили искусства — от Античности до современности — и разберём, как художественные идеи веками проникали в пространство дома.

Вы узнаете, как живопись становится частью жилого пространства, превращаясь в стилистический центр и задавая его настроение.

Проследим эволюцию картины в интерьере: от фресок и мозаик античных вилл до шпалерной развески в дворцах, от «статусного» портрета в барочном зале до лаконичного современного акцента.

Вы поймёте, как менялось отношение к картине — от предмета культа и символа статуса до самостоятельного художественного высказывания в пространстве.

10 сентября в 19:00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

Все мероприятия проводятся при поддержке концептуального жилого комплекса «ЗИМ Галерея».

12+