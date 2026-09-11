Самарцы отличились на XV Международном фестивале «КВН. Первые»

С 31 августа по 10 сентября в Туле проходил XV Международный фестиваль «КВН. Первые».

Команда «Нью Пипл» (школа №68) заняла первое место, а «Пятница 13» (школа №13) стала вице-чемпионом Всероссийской Юниор-лиги КВН. Обе команды получили путёвки в телевизионный проект «КВН Дети».

«Арткласс» из Самары и команда из посёлка Суходола вошли в ТОП и получили путёвки во Всероссийскую Юниор-лигу КВН. Детский КВН Самарской области признан «Лигой года — 2026».

«Поздравляю наши команды с достойным выступлением. Отличный подарок для города к 440-летию! Гордимся ребятами, желаем новых побед», — сказал глава Самары Иван Носков.

30 сентября стартуют осенние игры лиг «КВН.СТУДЕНТЫ» и Центральной лиги «Самара», а 19 октября состоится Фестиваль-открытие сезона Детского КВН Самарской области.