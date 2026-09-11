В России сократят срок замены вышедших из строя электросчетчиков

Срок замены вышедших из строя электросчетчиков в России с 1 января 2027 года сократится с шести до трех месяцев. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Предельный срок замены счетчиков предполагает ситуации, когда прибор отсутствует, утрачен, вышел из строя или истек срок его эксплуатации.

Якубовский добавил, что вопросом замены электросчетчика должны заниматься не собственники жилья, а гарантирующий поставщик электроэнергии в многоквартирных домах или сетевая организация в частном секторе.

Депутат подчеркнул, что изменение сроков замены направлено на то, чтобы россияне не оставались без исправного прибора учета на длительный срок, а также быстрее получали новый счетчик.