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В Железнодорожном районе Самары в ДТП пострадал четырехлетний пассажир

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В Железнодорожном районе Самары в ДТП пострадал четырехлетний пассажир

10.09.2026 в 18:25 30-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Nissan, двигалась в районе д. 34 по ул. Дзержинского со стороны ул. Аэродромной в направлении ул. Партизанской, в нарушение требований п. 11.3 ПДД РФ совершила поворот налево, не убедившись, что следующее за ней транспортное средство начало обгон, и допустила столкновение с мотоциклом Honda под управлением 25-летнего мужчины-водителя. В ДТП телесные повреждения получили: водитель мотоцикла Honda - ему назначено стационарное лечение, 4-летнему мальчику-пассажиру легкового автомобиля оказана разовая медицинская помощь.

10 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек, 1 погиб.

Теги: ДТП

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