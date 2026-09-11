Старшеклассники смогут отказаться от углубленного изучения предметов

Новый стандарт для старших классов, который дает ученикам право не выбирать углубленные предметы, а изучать все дисциплины на базовом уровне вступает в силу с 1 сентября 2027 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Введение стандарта запланировано на 1 сентября 2027 года. Важным изменением станет возможность для учащихся старшей школы изучать все предметы только на базовом уровне, в то время как сейчас обязательно изучение не менее двух предметов на углубленном", - сказал Кравцов.

При этом сохраняется обучение по шести профилям, но школы смогут гибко формировать узконаправленные группы, добавил он.