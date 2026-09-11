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Количество просмотров роликов о самостоятельном ремонте и обслуживании автомобилей выросло почти в 2 раза

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количество просмотров роликов о самостоятельном ремонте и обслуживании автомобилей выросло почти в 2 раза

По данным аналитического центра RUTUBE, в мае–июле 2026 года количество просмотров роликов о самостоятельном ремонте и обслуживании автомобилей выросло почти в 2 раза год к году — с 13,3 млн до 25,6 млн. За тот же период онлайн-гипермаркет ВсеИнструменты.ру зафиксировали рост спроса на товары для самостоятельного обслуживания автомобилей, в том числе на автохимию, сервисно-гаражный инструмент и оборудование.

«Контент об авторемонте решает для пользователей вполне прикладные задачи — помогает разобраться в последовательности действий перед диагностикой или обслуживанием автомобиля, подготовиться к ремонту или дальней поездке. Мы видим, что аудитория стала не только чаще смотреть такие ролики, но и проводить с ними больше времени. За май–июль количество часов просмотра выросло в 2,5 раза — с 939 тыс. до 2,36 млн, а среднее время просмотра увеличилось с 4,2 до 5,5 минуты. Такая динамика говорит о растущем интересе аудитории к практическому автомобильному контенту», — прокомментировали аналитики RUTUBE.

Наиболее заметная динамика на RUTUBE пришлась на июнь. В этот месяц количество просмотров роликов об авторемонте увеличилось в 2 раза год к году, а часов просмотра — в 3,1 раза. Одновременно ВсеИнструменты.ру отметили рост продаж сразу в нескольких автомобильных категориях: домкратов — на 21%, автомобильных масел, смазок и автохимии — на 16%, автогаражного оборудования — на 11%, сервисно-гаражного инструмента — на 7%.

В целом по итогам мая–июля продажи автохимии на ВсеИнструменты.ру увеличились по стране на 11% год к году. Наиболее заметно спрос вырос в Самаре — на 60%, Казани — на 54%, Ростове-на-Дону — на 52% и Нижнем Новгороде — на 39%. Продажи сервисно-гаражного инструмента по стране выросли на 5%, автомобильных масел и смазок и автогаражного оборудования — на 2%.

«Рост интереса к роликам об авторемонте совпадает по времени с увеличением продаж товаров для обслуживания автомобиля. По данным агентства “АВТОСТАТ”, на 1 июля 2026 года средний возраст парка легковых автомобилей в России составил 15,4 года. На этом фоне водители могут внимательнее относиться к регулярному обслуживанию автомобилей и активнее приобретать расходники, автохимию, масла, смазки, сервисно-гаражный инструмент и оборудование», — прокомментировали аналитики ВсеИнструменты.ру.

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