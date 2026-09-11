В преддверии юбилея города специальную программу для старшего поколения подготовил Самарский Дворец ветеранов.

«Для представителей старшего поколения встречи — это больше, чем просто досуг, это возможность поделиться с молодежью теплом, энергией и жизненным опытом», — отметила заместитель главы города Ольга Слесарева.

Главным событием во Дворце ветеранов стал праздничный концерт «Пою тебе, любимый город» с выступлениями народных коллективов и хора русской песни «Душегрея».

Напомним, праздничные мероприятия к 440-летию Самары проходят всю неделю. Афиша мероприятий опубликована на сайте администрации города: samadm.ru/media/news...

Информация о предстоящих событиях Дворца ветеранов доступна по телефону +7 (846) 261-49-22, на сайте, и в группе ВКонтакте