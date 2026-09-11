Рынок автозапчастей столкнулся с новой проблемой

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области наградили победителей конкурса грантов для социально ориентированных НКО
В Самарской области наградили победителей конкурса грантов для социально ориентированных НКО
Билайн запустил 5G в Самаре
Билайн запустил 5G в Самаре
В России во время авиаперелётов начнут выдавать аутичные людям набор сенсорной разгрузки
В России во время авиаперелётов начнут выдавать аутичные людям набор сенсорной разгрузки
В Самарской области определили вектор развития взаимодействия вузов с платформой «Россия – страна возможностей»
В Самарской области определили вектор развития взаимодействия вузов с платформой «Россия – страна возможностей»
Сотрудники межрайонной ИФНС России №24 по Самарской области освоили навыки оказания первой помощи по программе «Стоп кровь»
Сотрудники межрайонной ИФНС России №24 по Самарской области освоили навыки оказания первой помощи по программе «Стоп кровь»
С этой осени правила начисления платы за вывоз мусора меняются
С этой осени правила начисления платы за вывоз мусора меняются
В Самаре по нацпроекту Инфраструктура для жизни отремонтирован 41 участок дорог
В Самаре по нацпроекту Инфраструктура для жизни отремонтирован 41 участок дорог
В Богатовском районе в пути следования загорелся КАМАЗ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.35
-1.11
EUR 98.29
-0.96
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Волжские ландшафты»: выставка пройдет в Доме архитектора в День города
Самарский зоопарк приглашает всех 12 сентября в 13.00 на День журавля!
Спасатели провели в "Академии для одаренных детей (Наяновой)" открытый урок
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Рынок автозапчастей столкнулся с новой проблемой

206
Рынок автозапчастей столкнулся с новой проблемой

Российский рынок автозапчастей входит в новый этап трансформации. Если последние несколько лет отрасль была сосредоточена на замещении ушедших брендов и перестройке логистических цепочек, то теперь на первый план выходит менее заметная для автомобилиста, но системная проблема — как безошибочно определить, какая из миллионов представленных на рынке деталей действительно подходит конкретному автомобилю.

Эта тема стала одной из центральных во время дискуссии «Рынок автозапчастей будущего», прошедшей на выставке «ИнтерАвтоМеханика» при участии ROSSKO, представителей производителей автокомпонентов, автосервисного бизнеса и IT-сектора.

Как отметил модератор дискуссии, управляющий директор Index Виталий Кравец, будущее отрасли определяется не столько футуристическими технологиями, сколько ежедневной работой с ассортиментом и данными.

«Можно много разговаривать про различное будущее, про визионерство, что у нас склады будут под землёй, роботы будут летать. Но по сути будущее — это скучная, монотонная работа ассортиментных менеджеров по тому, что конкретно мы будем продавать, ставить и распространять на рынке через один, два, три, пять лет», — отметил Виталий Кравец.

Китайский автопарк растёт, а старые машины никуда не исчезают

Российский рынок одновременно движется сразу в двух направлениях. С одной стороны, автопарк продолжает стареть и доля машин старше десяти лет будет увеличиваться. С другой — быстро растёт число китайских автомобилей. В ходе дискуссии прозвучала оценка, что их в стране уже более 3 млн, это около 11% всего парка.

Для рынка запчастей это означает резкое усложнение ассортиментной матрицы. Дистрибьюторам и сервисам необходимо одновременно поддерживать детали для европейских, японских, корейских и российских автомобилей прошлых поколений и готовиться к массовому постгарантийному обслуживанию новых китайских моделей.

Руководитель по развитию региональных клиентов Yandex Вячеслав Колесник отметил, что поведение самого покупателя уже меняется:

«Мы на своих радарах наблюдаем, что рост спроса на запчасти в информационном поле растёт быстрее, чем спрос на услуги, то есть на техническое обслуживание, на какой-то ремонт. Мы делаем вывод о том, что люди начинают уходить в самопоиск. Они начинают мониторить несколько площадок, чтобы понимать, с чем они столкнутся и где им приобретать тот или иной товар».

Из-за этого рынок постепенно переходит от модели «предложить покупателю всё» к модели «предложить несколько заведомо подходящих вариантов». В автосервисах этот подход уже реализуется через разделение предложения на несколько ценовых сегментов.

Одним из решений может стать объединение информации разных участников рынка.

Автосервисные сети обладают особенно ценным массивом данных — информацией не просто о заявленной производителем совместимости, а о деталях, которые фактически устанавливались на конкретные автомобили во время реальных ремонтов.

Следующим этапом может стать создание общей отраслевой платформы, в которой данные производителей, дистрибьюторов и автосервисов будут дополнять друг друга.

Вторым крупным процессом станет локализация. Участники дискуссии ожидают появления новых российских производителей автокомпонентов и считают, что они способны конкурировать с азиатскими брендами.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Более 4 тысяч рабочих мест появилось в России благодаря конкурсным проектам благоустройства с 2025 года
10 сентября 2026  13:37
Более 4 тысяч рабочих мест появилось в России благодаря конкурсным проектам благоустройства с 2025 года
603
Выставка-продажа «Сделано в Самаре» пройдет на набережной к 440-летию города
10 сентября 2026  13:21
Выставка-продажа «Сделано в Самаре» пройдет на набережной к 440-летию города
450
Программа праздничных мероприятий к 440-летнему юбилею Самары с 11 по 13 сентября
9 сентября 2026  09:31
Программа праздничных мероприятий к 440-летнему юбилею Самары с 11 по 13 сентября
908
С сентября и до конца года в Самаре действует совместная акция «Объединенной транспортной карты» и платежной системы «Мир»
8 сентября 2026  13:37
С сентября и до конца года в Самаре действует совместная акция «Объединенной транспортной карты» и платежной системы «Мир»
1719
7 сентября на оперативном совещании в облправительстве губернатор Вячеслав Федорищев поручил отработать аварийную ситуацию, произошедшую накануне в Красноармейском районе.
7 сентября 2026  17:33
Водопровод в Красноармейском районе планируют восстановить в течение суток
1277
Весь список