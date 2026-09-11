Рынок автозапчастей столкнулся с новой проблемой

Российский рынок автозапчастей входит в новый этап трансформации. Если последние несколько лет отрасль была сосредоточена на замещении ушедших брендов и перестройке логистических цепочек, то теперь на первый план выходит менее заметная для автомобилиста, но системная проблема — как безошибочно определить, какая из миллионов представленных на рынке деталей действительно подходит конкретному автомобилю.

Эта тема стала одной из центральных во время дискуссии «Рынок автозапчастей будущего», прошедшей на выставке «ИнтерАвтоМеханика» при участии ROSSKO, представителей производителей автокомпонентов, автосервисного бизнеса и IT-сектора.

Как отметил модератор дискуссии, управляющий директор Index Виталий Кравец, будущее отрасли определяется не столько футуристическими технологиями, сколько ежедневной работой с ассортиментом и данными.

«Можно много разговаривать про различное будущее, про визионерство, что у нас склады будут под землёй, роботы будут летать. Но по сути будущее — это скучная, монотонная работа ассортиментных менеджеров по тому, что конкретно мы будем продавать, ставить и распространять на рынке через один, два, три, пять лет», — отметил Виталий Кравец.

Китайский автопарк растёт, а старые машины никуда не исчезают

Российский рынок одновременно движется сразу в двух направлениях. С одной стороны, автопарк продолжает стареть и доля машин старше десяти лет будет увеличиваться. С другой — быстро растёт число китайских автомобилей. В ходе дискуссии прозвучала оценка, что их в стране уже более 3 млн, это около 11% всего парка.

Для рынка запчастей это означает резкое усложнение ассортиментной матрицы. Дистрибьюторам и сервисам необходимо одновременно поддерживать детали для европейских, японских, корейских и российских автомобилей прошлых поколений и готовиться к массовому постгарантийному обслуживанию новых китайских моделей.

Руководитель по развитию региональных клиентов Yandex Вячеслав Колесник отметил, что поведение самого покупателя уже меняется:

«Мы на своих радарах наблюдаем, что рост спроса на запчасти в информационном поле растёт быстрее, чем спрос на услуги, то есть на техническое обслуживание, на какой-то ремонт. Мы делаем вывод о том, что люди начинают уходить в самопоиск. Они начинают мониторить несколько площадок, чтобы понимать, с чем они столкнутся и где им приобретать тот или иной товар».

Из-за этого рынок постепенно переходит от модели «предложить покупателю всё» к модели «предложить несколько заведомо подходящих вариантов». В автосервисах этот подход уже реализуется через разделение предложения на несколько ценовых сегментов.

Одним из решений может стать объединение информации разных участников рынка.

Автосервисные сети обладают особенно ценным массивом данных — информацией не просто о заявленной производителем совместимости, а о деталях, которые фактически устанавливались на конкретные автомобили во время реальных ремонтов.

Следующим этапом может стать создание общей отраслевой платформы, в которой данные производителей, дистрибьюторов и автосервисов будут дополнять друг друга.

Вторым крупным процессом станет локализация. Участники дискуссии ожидают появления новых российских производителей автокомпонентов и считают, что они способны конкурировать с азиатскими брендами.