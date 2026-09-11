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Самарцев приглашают отправиться в путешествие на «Пушкинском экспрессе»

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Самарцев приглашают отправиться в путешествие на «Пушкинском экспрессе»

25 сентября 2026 года от пригородной платформы железнодорожного вокзала Самары (15-й путь) отправится в уникальное литературное путешествие «Пушкинский экспресс».

Мероприятие пройдёт в ретросоставе «Грушинский экспресс», который на время превратится в настоящую передвижную сцену, выставку печатных изданий великого поэта и уникальную фотозону.

В программе вечера — выступления талантливых чтецов и артистов, которые подарят слушателям незабываемые моменты, исполняя бессмертные произведения. Гостей также ждёт увлекательная литературная викторина на знание пушкинских произведений, а самые эрудированные участники получат памятные призы от Самарской публичной библиотеки. Каждый желающий сможет выйти на сцену вагона и прочитать любимые стихи Пушкина, поделившись своим вдохновением с другими пассажирами.

Также у пассажиров литературного состава будет возможность приобрести сувенирную продукцию местных производителей на любой вкус.

Организаторами «Пушкинского экспресса» выступают АО «Самарская ППК» и Пушкинское общество города Самары при поддержке Самарской публичной библиотеки.

Отправиться в это литературное путешествие можно на электропоезде № 6344/6343 сообщением Самара — Курумоч.

Время отправления от станции Самара — 16:50. Обратно на станцию Самара поезд прибывает в 20:09. Общее время проведения мероприятия — 3 часа 19 минут.

Вход на вечер свободный: вам нужно лишь приобрести билет на электричку и захватить с собой хорошее настроение!

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